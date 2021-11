Tomógrafo de Cruzeiro do Sul segue sem instalação e deixa população do Juruá sem exame

A implantação de um tomógrafo na cidade de Cruzeiro do Sul já começa a virar uma verdadeira novela, segundo os próprios moradores. Mesmo com o governador Gladson Cameli tendo anunciado após vistoria no último dia 25 de outubro, que a instalação do aparelho no Hospital do Juruá já permitira o funcionamento da máquina nesta quarta-feira, 3 de novembro, o fato não ocorreu.

O aparelho foi entregue pela secretaria estadual de saúde (Sesacre) no mês de fevereiro deste ano à unidade hospitalar de Cruzeiro do Sul. Uma fonte ligada ao hospital informou ao ac24horas que um técnico ainda deverá ir a Cruzeiro do Sul para instalar o software para o funcionamento do tomógrafo.

No dia em que esteve no Hospital do Juruá, Cameli disse que não iria anunciar data para não haver problema, mas que as tomografias começariam a ser feitas até o final do ano. Entretanto, o chefe do setor de imagens da unidade hospitalar, Saulo Brilhante, garantiu ao governador, na frente de todos os presentes, que seria certeza o funcionamento a partir deste dia 3 de novembro, o que foi acatado e anunciado pelo gestor.

Demostrando humildade durante as entrevistas concedidas no dia 25 de outubro, o governador pediu desculpas à população pelo atraso no funcionamento do tomógrafo.