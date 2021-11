Empresária recebe apoio de internautas após expor suposta traição do marido

A empresária Lorena Leite vem recebendo centenas de mensagens de apoio nas redes sociais após expor uma suposta traição de seu então marido, o médico Stanley Bittar, com uma funcionária de sua confiança, que também atuava como blogueira no Acre. Em seu perfil no Instagram, ela compartilha as inúmeras mensagens positivas de amigos e desconhecidos que se solidarizaram com o caso.

Lorena fez questão de expor a situação através de mensagens em seus stories desde o último final de semana, quando revelou que a blogueira, da qual depositava confiança, estaria tendo um caso com Bittar. Na noite dessa terça-feira, 2, a empresária anunciou que estaria “seguindo seu caminho” após descobrir que a influenciadora teria ocupado seu lugar de esposa, dona da casa e dos negócios na empresa do médico, que possui uma das maiores redes de implante capilar do Brasil.

A empresária tem ganhado a admiração dos seus seguidores pela coragem de escancarar o escândalo publicamente. “Ela [blogueira] tomou meu lugar. Quer dizer, deram meu lugar à ela. Ou melhor, não se perde o que não se tem. E não adianta me falarem para não expor, porque eu quero e pronto”, escreveu.