Tiroteio acaba com um baleado na cabeça e outro foragido em Mâncio Lima

Um tiroteio entre a Polícia Militar e criminosos no Ramal do Pentecoste, situado em Mâncio Lima, acabou com Jhonatas Silva Rocha, de 18 anos, baleado na cabeça. Outros dois comparsas também foram presos e um terceiro conseguiu fugir pelo matagal. O caso aconteceu no final da manhã desta terça-feira (21).

Segundo o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, coronel Evandro Bezerra, a motocicleta que o trio mantinha havia sido roubada do Bairro Aeroporto Velho. “A moto foi roubada no estacionamento do Hospital do Juruá, dias atrás”, citou o militar.

Jhonatas Silva chegou ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul consciente e se comunicando. As buscas seguem pelo fugitivo, identificado como Babá.

Coronel Evandro Bezerra cita que Jhonatas se feriu enquanto tentava fugir de moto e que a perícia vai apurar se o tiro que o atingiu partiu da arma dos policiais.

Segundo ele, a guarnição PM do Posto Rodoviário Igarapé Preto foi verificar denúncia de ataques de roubo e furto na Comunidade Alto Pentecostes, se deparando com três criminosos, sendo dois deles em uma motocicleta. Ele conta que os mesmos tentaram fugir e atiraram contra os policiais, que revidaram.

“Os policiais revidaram a injusta agressão. Os dois criminosos caíram da motocicleta, onde um ficou ferido com um corte na cabeça, sem aparente risco, sendo presos. O terceiro agente se evadiu pela mata. Foi solicitado o Samu e perícia para os procedimentos cabíveis. Na ação foram presos três criminosos – entre eles o receptador dos produtos de crime e recuperados uma motocicleta, roçadeira e peças de fios, produtos de delitos. O ferimento na cabeça pode ter sido do disparo, mas também pode ser queda. Só a aguardar a perícia”, relata.