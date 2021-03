– Não é PERMITIDO aglomerações na semana, ou aos finais de semana;

– É PROIBIDA a ocupação e aglomeração com qualquer número de pessoas nos espaços públicos durante a semana e aos finais de semana.

– É PERMITIDA a circulação de veículos e pedestres aos finais de semana;

– É PERMITIDA aos finais de semana a compra por meio de solicitação de delivery em supermercados, lanchonete, restaurantes, e afins, sendo proibido o serviço de pague-leve, ou retirada no estabelecimento.

– Atividades religiosas PODEM FUNCIONAR durante a semana e aos finais de semana, respeitando o quantitativo máximo de 20% de ocupação dentro dos limites do espaço físico de cada instituição religiosa, de acordo com o Decreto nº 5.496/2020.

– O transporte urbano será MANTIDO aos finais de semana;

– Todos os serviços de entrega por aplicativo, Uber e táxi, PODEM FUNCIONAR durante a semana e aos finais de semana (apenas delivery), porém, cabe aos proprietários dos veículos o abastecimento nas sextas-feiras.

– A imprensa PODE ATUAR normalmente na semana e aos finais de semana, respeitando horários do decreto.

– Clínicas e consultórios médicos, hospitais, laboratórios de análises clínicas e farmácias PODEM FUNCIONAR aos finais de semana.

– O serviço de entrega de água potável por caminhão pipa PODE FUNCIONAR aos finais de semana.

– O atendimento presencial da Organização em Centros de Atendimento – OCA continua SUSPENSO neste período, mas será intensificado o atendimento por meio de canais telefônicos e redes sociais. Contato Call Center OCA: 3215-2400

Alguns exemplos de serviços essenciais:

✓ Assistência à saúde (serviços médicos e hospitalares);

✓ Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

✓ Atividades de segurança pública e privada;

✓ Transporte coletivo;

✓ Captação, tratamento e distribuição de água;

✓ Captação e tratamento de esgoto e lixo;

✓ Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

✓ Serviços funerários;

✓ Imprensa – rádio, portais de notícia, jornais, revistas, entre outros.

Todos os PROTOCOLOS SANITÁRIOS devem ser mantidos, independente de mudança de classificação de bandeira:

✓ – Uso de máscaras;

✓ – Uso de álcool 70% ao entrar e sair de qualquer ambiente;

✓ – Manter distanciamento;

✓ – Lavar as mãos constantemente;

✓ – Se puder, não sair de casa.

Dúvidas acessar: http://diario.ac.gov.br

Data da publicação: 1o de março de 2021.

