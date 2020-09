Tião Flores do PP inicia caminhada com Rodrigo do MDB em Epitaciolândia

No último dia de convenções e alianças, o pré-candidato Tião Flores realizou uma pequena convenção para anunciar o seu pré-candidato a vice-prefeito. Como o jornal já vinha prevendo e anunciando, a vaga poderia ser do MDB após uma reunião com os ‘caciques’ dos partidos, Senador Márcio Bittar e José Bestene.

Tião Flores após montar uma das grandes alianças partidárias, onde conta com o o Governador Gladson Cameli, dois senadores, três deputados federais, seis estaduais e vereadores da base, além de um grande time de militantes.

Rodrigo Santos que antes vinha tentando fortalecer sua candidatura pelo MDB, após reunião, aceitou ser o pré-candidato a vice na chapa com o PP, criando uma chapa forte para o pleito.

Tião destacou sua experiência e seu trabalho realizado por Epitaciolândia e quer entregar obras que estão em andamento no Município, somando cerca de R$ 20 milhões em investimentos. “São coisas que estão em execução… quero poder entregar escolas, postos de saúde, centro da juventude, iluminação pública que está fase de conclusão, recapeamento de ruas e outros projetos”, informou.

O pré-candidato acredita que a bancada federal está comprometida em ajudar alocando recursos para o Estado do Acre, destacando o município de Epitaciolândia, ajudando nas mais diversas áreas.

“Não estou aqui por vaidade. Quero ajudar ainda mais o povo de Epitaciolândia e por isso estou com meu nome como pré-candidato a reeleição. Agora temos uma parceria muito forte com o MDB, com um jovem que tem vontade ajudar e demais partidos que querem estar no desenvolvimento do nosso Município”, destacou Flores.

O pré-candidato a vice, Rodrigo Santos, não esteve presente na convenção devido estar com viajem marcada para fora do Estado.

