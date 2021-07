Terça-feira (6) deve ser de tempo seco no Acre e céu varia de claro a parcialmente nublado

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que o tempo segue firme e seco no Acre nesta terça-feira (6). A massa de ar seco de origem polar ainda dificulta a formação de nuvens, e com isso o tempo segue aberto na maior parte do dia. A previsão do tempo para todo o estado é de céu variando de claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.