TCE-RO abre processo seletivo para contratação de assessor técnico com salário de R$ 12 mil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) abriu nesta terça-feira (18), o processo seletivo para contratação de assessor técnico, para atuar Secretaria-Geral de Administração (SGA).

Segundo o chamamento, os interessados no cargo devem ser bacharel em direito e possuir experiência, inclusive de estágio, mínima de 2 anos, comprovada em assessoria com atuação na área do direito administrativo.

A remuneração do cargo é de R$ 12.027,77, já incluídos os auxílios. As inscrições vão até 24 de maio e para se candidatar, os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível neste link.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo acontecerá em três etapas, com convocação apenas pela internet:

Análises de currículo e de material autoral (vídeo e proposta escrita);

prova teórica e/ou prática;

e entrevista técnica e/ou comportamental.

As etapas serão realizadas nas datas previstas no anexo I do cronograma do edital do processo seletivo. (Veja aqui).