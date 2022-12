Tarauacá: MPAC realiza operação de combate a venda de carnes clandestinas

“Quero passar aqui uma mensagem de união neste Natal. Paz, amor e felicidade a todos neste fim de ano”, foram os votos do governador Gladson Cameli ao inaugurar, na noite desta quarta-feira, 14, a iluminação natalina do Palácio Rio Branco e entorno, na capital acreana, atrativo para adultos e crianças, que deram vida ao espírito natalino.

“O que importa é a felicidade das pessoas e o meu desejo é que festas como esta ecoem no coração das pessoas, para tornar cada dia um renascimento”, disse o chefe de Estado.

A árvore de Natal, posicionada na praça em frente ao Palácio, tem 20 metros de altura, e a decoração natalina contará com a casa do Papai Noel toda adornada com temática infantil e climatizada.

O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Uma das organizadoras do evento, a chefe do cerimonial do governo do Estado, Laura Pinheiro, destacou a decoração deste ano. “Várias pessoas estão envolvidas nesta ação. O horário de funcionamento da casinha do Papai Noel é das 10 às 22h, e temos várias outras atrações durante todo o mês”, relatou.

Durante as visitas ao cenário, a população será recebida por uma equipe teatral, que vai interpretar o Papai Noel e seus duendes. O passeio pela casa do Papai Noel conta com narração de histórias natalinas e será finalizado em um cenário montado para fotografias, em que cada família registra sua foto com o bom velhinho.

“Quero agradecer ao governo, pois este ano a ornamentação está tão linda que abrilhanta a nossa cidade”, exclamou Leane Hassem. Seu filho Josué contou que enviou uma cartinha ao Papai Noel e que vai à casinha pedir mais um presente de Natal.

Todo o Palácio foi adornado e ornamentado com luzes natalinas, e este ano a decoração conta também com um presépio.

