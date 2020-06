O 1º Sargento da Polícia Militar lotado no 5º Batalhão do Alto Acre, Plácido Moreira Filho, tomou um susto quando retornou para sua casa localizada na cidade de Epitaciolândia, no Bairro Satel, início da noite deste domingo, dia 14.

Com a chegada de uma frente fria com vento, um galho de uma árvore existente em seu quintal, não resistiu e quebrou, caindo na cobertura de sua área em frente da casa. Toda a cobertura não resistiu e foi abaixo, deixando um prejuízo material.

Segundo o militar, não havia ninguém casa. O susto ficou para quando chegou em casa e viu a situação. Homens do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre foram acionados para ajudar na retirada do galho.

“Agradeço muito a Deus pelo livramento de hoje, sempre fico na minha área tomando um teres, então na hora do vento a árvore caiu, mas, graças a Deus no momento não tinha ninguém”, disse ao postar as imagens em sua página na internet.

