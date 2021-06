Superintendente da SUDAM faz visita técnica à obra da Orla do Bairro Quinze em Rio Branco

A Superintende da SUDAM, Louise Caroline Campos Löw e o diretor de Planejamento e Articulação de Políticas, André Carvalho de Azevedo, junto com a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-AC), o então secretário de infraestrutura, Ítalo Medeiros e o secretário de meio ambiente, Israel Milani, fizeram uma visita técnica ao local onde será construída a Orla do Bairro XV, na manhã de ontem (28) no Segundo Distrito de Rio Branco.

A visita é um passo importante para o início dos trabalhos. R$ 17,7 milhões de reais foram disponibilizados através de emenda da deputada Vanda Milani. Os recursos estão na Caixa Econômica Federal. O projeto arquitetônico produzido pelo governo do Acre, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) encontra-se em análise na SUDAM.

A deputada Vanda Milani aproveitou a presença da superintende e técnicos do governo para destacar a importância histórica e cultural dos investimentos que vão resgatar a autoestima dos moradores da região.

“Por aqui chegavam as embarcações trazendo mercadorias para os comerciantes, isso é um pedaço da nossa história que não pode se acabar, precisa ser revitalizado resgatando a autoestima de todos os moradores” destacou a parlamentar.

O secretário Ítalo Medeiros lembrou que o projeto urbanístico vai virar a cidade de frente para o rio. Acompanhado da superintendente e a deputada Vanda Milani eles percorreram a extensão as margens do rio Acre onde serão feitas as intervenções.

Louise Caroline frisou que com a aplicação dos recursos a economia do estado ganha. “É uma obra estruturante que vai possibilitar geração de emprego e renda, quando concluída, vai se tornar em potencial turístico” destacou.

Cedo, durante entrega das máquinas pesadas ao governo do Acre, Louise disse que a meta principal da SUDAM é tirar grandes projetos do papel ajudando no desenvolvimento da Amazônia.