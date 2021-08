‘Superbebê’: Criança nasce com 5,3 quilos em SC e impressiona pais e equipe de maternidade

Valentim recebeu alta médica, junto com a mãe, Carla Puma Santos, de 23 anos, no domingo (8). Segundo o hospital, a “genética grande faz parte do histórico familiar”.

“Nós já sabíamos que seria um bebê grande, mas nos surpreendeu”, afirmou a mãe.

Ainda conforme a unidade hospitalar, ele é um dos maiores bebês nascidos no local nos últimos anos. De acordo com os médicos, os bebês geralmente nascem com peso entre 3 e 3,5 quilos.