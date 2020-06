Ele pode percorrer cerca de 1,5m por segundo, possui câmeras nos olhos que oferecem uma visão de 360 ??graus, é à prova de poeira e de água e pode operar em temperaturas que variam de -20 °C a 45 °C.

Com Jordan Valinsky, da CNN

Quer ter um cachorro sem as dificuldades de treiná-lo? Ou um que não precisa ser alimentado e que você não precise levar para passar? Bem, ainda não chegamos nesse momento, mas a empresa norte-americana de engenharia Boston Dynamics começou a vender o Spot, seu cão robótico, para empresas.

A companhia anunciou que clientes empresariais podem fazer a pré-encomenda do Spot por US$ 74,5 mil (equivalente a R$ 387,3 mil). O ágil robô de quatro patas chamou atenção pelas tarefas que pode executar, que incluem correr, subir escadas e até lembrar as pessoas de praticar o distanciamento social na era da Covid-19.

O anúncio feito pela Boston Dynamics na terça-feira (16) abre a disponibilidade para a aquisição do cão, que era usado anteriormente exclusivamente por “empresas nacionais e internacionais e instalações de pesquisa”, afirmou empresa em seu site. O Spot é, geralmente, usado para inspeções em canteiros de obras ou situações semelhantes.

“A combinação do software sofisticado do Spot e o design mecânico de alto desempenho permite ao robô aumentar o trabalho humano difícil ou perigoso”, disse Marc Raibert, presidente e fundador da Boston Dynamics, em comunicado. “Agora você pode usar o Spot para aumentar a segurança humana em ambientes e tarefas em que a automação tradicional não foi bem-sucedida.”

E o Spot é bastante atlético.

Ele pode percorrer cerca de 1,5m por segundo, possui câmeras nos olhos que oferecem uma visão de 360 graus.

É à prova de poeira e de água e pode operar em temperaturas que variam de -20 °C a 45 °C.

O envio do cão robótico deve ocorrer entre 6 e 8 semanas.

História do Spot

A Boston Dynamics apresentou o Spot pela primeira vez em 2015. Um vídeo introdutório teve 7,3 milhões de visualizações e vídeos adicionais sobre o Spot continuaram chamando a atenção ao longo dos anos.

Afinal, esse canino robótico pode rebolar e fazer o famoso moonwalk, e recebeu simpatia nas mídias sociais quando seus criadores divulgaram um vídeo de pesquisadores empurrando o cachorro para demonstrar seu equilíbrio.

A Boston Dynamics foi fundada em 1992 por ex-funcionários do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, em inglês) e foi comprada pelo Google em 2013. Quatro anos depois, foi vendida ao SoftBank do Japão – uma das empresas por trás do Pepper, que é considerado o primeiro robô do mundo capaz de ler emoções humanas.

(Texto traduzido, clique aqui para ler o o original, em inglês)

