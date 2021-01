Por: SBT Jornalismo

O Instituto Vital Brazil (IVB), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, anunciou nesta sexta-feira (29) que o soro anti-Covid produzido a partir do plasma do sangue de cavalos deve ser liberado em breve para o início de testes em humanos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a entidade responsável, agora, por autorizar – ou não – o início da experimentação.

A instituição informou que o medicamento será aplicado, inicialmente, em 41 pacientes e que o estudo deve ser concluído em três meses. “Durante esse período, serão avaliados tempo de internação, reações adversas, curva de redução de infecção pelo vírus, número de pacientes que necessitarão de entubação, índice de mortalidade e outros aspectos”, explicou o IVB, em nota.

O estudo mostrou que os plasmas dos animais apresentaram de 20 a 100 vezes mais anticorpos neutralizantes contra o vírus do que os plasmas de pessoas que tiveram a doença.

“A soroterapia é um tratamento bem-sucedido, usado há mais de um século contra doenças como raiva, tétano e picadas de abelhas, cobras e outros animais peçonhentos. O uso potencial da imunização passiva por esse tipo de terapia representa um caminho viável de combate à Covid”, relatou Luís Eduardo Cunha, pesquisador do Vital Brazil.