Saúde reconheceu apenas três dos nove casos até esta quarta-feira (29). Prefeitura faz atualizações na página oficial no Facebook.

Com uma população de pouco mais de 19 mil habitantes, a cidade da região do Alto Acre, Xapuri, tem preocupado pela velocidade em que vem confirmando casos de Covid-19 nos últimos dias. Em mais um pronunciamento no perfil da prefeitura, o gestor da cidade, Ubiracy Vasconcelos (PT-AC), disse que já são 9 casos até a tarde desta quarta-feira (23).

Apesar de a prefeitura passar esses dados em boletins diários divulgados na página oficial da gestão, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou apenas três casos até o boletim desta quarta. Ao todo, são 354 casos contabilizados no boletim. O gestor disse ainda que três casos são de bombeiros da cidade e os outros seis são de uma mesma família. Além disso, 93 pessoas que tiveram contato com os pacientes positivos estão sendo monitoradas. “Queremos tranquilizar a população, porque essas pessoas já estavam sendo monitoradas, os exames é que estavam demorando, mas elas não estavam circulando na cidade e agora estamos cumprindo todo o protocolo recomendado pela Organização Mundial de Saúde”, disse. O prefeito aproveitou para pedir que as pessoas cumpram as medidas determinadas em decreto governamental, como o isolamento social, uso de máscaras em locais públicos e o distanciamento de pelo menos dois metros em casos de filas.

“Com essa evolução, precisamos mais do que nunca da compreensão da população, precisamos que cumpram os decretos, as determinações. Se nós não tomarmos essas medidas de isolamento social, nós teremos uma grande epidemia e grandes preocupações no futuro. Nós teremos mortes e isso é que estamos tentando evitar. Então, respeitem os decretos”, falou ao lembrar também do toque de recolher na cidade.

Barreiras

Antes mesmo da cidade ter casos da doença, o prefeito já tinha tomado algumas medidas. No começo deste mês, a prefeitura instalou duas cercas de madeira nas laterais da rodovia AC-485, conhecida como Estrada da Borracha, que ia do meio-fio até a cerca da propriedade de cada lado.

Em outro vídeo, o gestor disse que a equipe estava sofrendo represálias e, por isso, Xapuri se uniu a Assis Brasil e Epitaciolândia para unificar as decisões na região.

As prefeituras determinam toque de recolher diário das 22h às 5h e proíbem a aglomeração de pessoas em espaços públicos, como ruas, calçadas e praças. O decreto autoriza a dispersão ou condução de populares pelas forças policiais e agentes de saúde em caso de descumprimento.

A medida não se aplica a pessoas que estejam se deslocando para prestar ou acessar serviços de saúde ou que estejam a caminho de casa. O decreto autoriza o funcionamento de algumas empresas, desde que seguindo algumas recomendações.

A barreira sanitária, com reforço policial fica no entroncamento da entrada do município de Xapuri, na BR-317.

