No mesmo dia que precisou enterrar o marido vítima da Covid-19, Ana Maria de Paula teve que encarar também o resultado positivo do exame que atestou que ela também estava com a doença. O mecânico Denis Lopes, de 45 anos, morreu na madrugada de terça-feira (28). Ele foi a primeira pessoa a morrer pela doença no Acre sem que tivesse qualquer outra comorbidade.

Em todo o estado, já são contabilizados 317 casos da doença e 16 mortes, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

No mesmo dia da morte, a mulher dele foi submetida ao exame, que saiu ainda na noite de terça. Pela tarde, Ana Maria teve que encarar o enterro solitário do marido com quem viveu por 21 anos e à noite, precisou se isolar e ficar longe dos dois filhos, de 14 e 10 anos, que também sofrem com a perda do pai. ____________