Nesta sexta-feira (9), o Boletim de Assistência à Saúde emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgou que em todo o estado, 14 pessoas aguardam por vagas em leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O número dobrou nas últimas 24 horas.

Os números mostram ainda que, 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados em Rio Branco, em decorrência da pandemia da Covid-19. Tanto o Pronto-Socorro, quanto Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), estão sem vagas disponíveis pelo quinto dia consecutivo – chegando a 100% de ocupação dos 80 leitos disponibilizados.

A situação menos complicada está na regional do Juruá, dos 26 leitos de UTI, 6 estão disponíveis. A taxa de ocupação é de 76,9%.

Dados da pandemia

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 494 casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira (9), sendo 256 casos confirmados por exames de RT-PCR e 238 por testes rápidos. Acre registra 191.267 notificações de contaminação pela doença.

Além disso, foram registrados 9 notificações de óbitos, sendo 4 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.334 em todo o estado.

