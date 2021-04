O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) abriu nesta segunda-feira (26) a campanha “Sem máscara é uma palhaçada” levando orientações e um kit com máscara descartável e álcool em gel para as pessoas que passaram pelo terminal urbano. O objetivo é conscientizar as pessoas para os cuidados necessários contra o coronavírus (Covid-19).

Para a missão de abordar um tema tão sério e que vem fazendo milhares de vítimas, a entidade convocou o palhaço Peteleco, responsável por dar um “puxão de orelha” em todos que circulavam sem proteção.

“Para quebrar o gelo nesse diálogo com as pessoas, buscamos o apoio de um palhaço para ter mais acesso às crianças e aos adultos, fazendo, de forma irreverente, a devida orientação”, detalhou o presidente do Sindmed-AC.

Entre risos, brincadeiras e perguntas sobre a forma correta de se prevenir contra a Covid-19, os usuários eram abordados e orientados, além de terem acesso ao álcool em gel em espaço público.

“Notamos que muita gente ainda não utiliza máscara mesmo um ano depois do início da pandemia e depois de tantas mortes. Também verificamos que as pessoas desconhecem os cuidados necessários para combater a doença, o que é muito grave, mostrando a importância de um investimento ainda maior em campanhas e propagandas por parte do governo do Estado”, afirmou o presidente do Sindicato dos Médicos.

A campanha “Sem máscara é uma palhaçada” será realizada ao longo da semana em diferentes locais de Rio Branco e sem anunciar de forma prévia para evitar aglomerações.

