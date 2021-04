A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizará nesta segunda-feira uma reunião extraordinária para tratar sobre a possível autorização para importação da Sputnik, vacina russa contra a covid-19.

O encontro foi agendado depois que o STF decidiu que a reguladora tem um prazo de 30 dias para avaliar os pedidos de importação dos Estados do consórcio Norte/Nordeste.

O ministro Ricardo Lewandowski estipulou até o fim deste mês para que a Anvisa decida sobre a “importação excepcional e temporária” de doses do imunizante.

Técnicos da agência sempre reforçaram a necessidade de mais documentos para atestar a qualidade, o perfil de eficácia quanto as variantes e o monitoramento das reações adversas da Sputnik V.

Acre quer 700 mil doses

O governador Gladson Cameli assinou no dia 22 de março passado um contrato de compra de 700 mil doses da Sputnik V. A aquisição é resultado de um acordo firmado com o Consórcio de Governadores do Norte e Nordeste. Serão 37 milhões de doses distribuídas entre os nove estados que aderiram ao grupo, das quais 10 milhões aos estados a região Norte.

A Sputnik é aplicada em duas doses em um intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda aplicação. A meta, portanto, é acelerar a vacinação no no Acre de 350 mil pessoas. As 700 mil vacinas custarão cerca de R$ 40 milhões ao Estado do Acre.

