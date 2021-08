Sicoob Acre premia cooperado de Brasiléia com carro zero km

A campanha nacional “Sorte Assim Só no Sicoob” já premiou muitos cooperados da Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre). Nesta última semana, foi o cooperado Lucas dos Santos Fassabe, do Ponto de Atendimento (PA) de Brasiléia, o contemplado no 11º sorteio do carro HB20 zero km.

Para fazer a entrega do veículo estiveram presentes o diretor de controles e risco do Sicoob Acre Brasiléia, Mayko Sales Barroso, e a gerente de negócios, Silvana Lira.

Silvana aproveitou a solenidade e ressaltou as vantagens de ser um cooperado e explicou a dinâmica da Promoção. “Todos os cooperados que adquiriram os produtos ou utilizaram algum de nossos serviços concorreram a carros, motos, smartphones e vales poupanças”, explicou a gerente de negócios, que parabenizou todos os premiados.

Lucas, que passou a concorrer ao prêmio por realizar a integralização de R$ 700 em cotas de capital social, ficou emocionado ao receber a notícia de que havia sido sorteado. “Se não fosse o Sicoob Acre acreditar em mim, como acreditei nela, isso não teria acontecido. E, assim, como um dia aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, então só tenho a dizer: acreditem nos seus sonhos que vai dar certo”, finalizou.

O Diretor de Controles e Risco da Cooperativa, Mayko Sales, parabenizou Lucas pela conquista e desejou que o prêmio seja um impulsionador em sua vida. Sales falou, também, sobre o trabalho que a Cooperativa vem realizando em todo o Alto Acre, enfatizando que tem sido de grande importância na vida dos cooperados.