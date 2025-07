PM prende assaltante em parada de ônibus

O detento Juan Alves da Silva será julgado nesta quinta-feira, 31, pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, no Fórum Criminal de Rio Branco. Ele é acusado de assassinar o adolescente Andriel Oliveira da Silva, de 16 anos, em um crime considerado brutal, ocorrido no início de 2024.

Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, o crime ocorreu na noite do dia 4 de janeiro, no residencial Rosalinda, no 2º Distrito da capital. Andriel foi surpreendido por criminosos em frente à casa de familiares e alvejado com pelo menos 10 tiros à queima-roupa. Juan Alves da Silva foi apontado pelas investigações como o autor direto dos disparos.

Mesmo após ser socorrido por parentes, o jovem não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime, de acordo com o inquérito policial, teria sido o término do relacionamento da vítima com uma adolescente que mantinha amizade com o suposto mandante do homicídio.

Juan foi preso cerca de um mês após o crime, durante as diligências da equipe da Delegacia de Homicídios, e aguarda o julgamento detido. O caso gerou grande comoção pela violência e pela idade da vítima, e será agora submetido à análise do Tribunal do Júri.