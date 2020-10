Após seis meses de intensas obras, mesmo durante o período chuvoso, a Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre) inaugura a nova sede de Cruzeiro do Sul. O espaço, que começou a ser construído em março, foi erguido na Avenida Coronel Mâncio Lima e triplicará a capacidade de atendimento em relação ao atual ponto de atendimento. Com isso, os cooperados terão mais comodidade e serviços no local.

O Sicoob Acre foi a primeira entidade a iniciar a expansão pelo interior do Acre. Presente na segunda maior cidade do estado desde agosto de 2015, a cooperativa também possui pontos de atendimento em Acrelândia e Brasileia. José Generoso, diretor-presidente, explicou que o processo de interiorização é um dos principais focos da gestão, iniciada no ano de 2012.

“Mesmo com a pandemia e todos os prejuízos ocasionados por ela, mantivemos o nosso planejamento de expansão e graças a Deus concluímos mais este sonho. A partir de sábado teremos nosso próprio local em Cruzeiro do Sul. Ele foi pensado para que os cooperados se sintam em casa, com atendimento de excelência, conforto e tudo mais que os nossos associados merecem. Estou muito feliz e se Deus quiser vamos chegar a outras cidades do interior em 2021”, falou.

O novo ponto de atendimento realocará todos os setores em espaços amplos e adequados para oferecer conforto aos associados. A ampliação é necessária devido ao grande número de cooperados em Cruzeiro do Sul. “Essa será a primeira agência genuinamente construída pelo Sicoob Acre. O trabalho inicia na terça [13] e espero que tudo dê certo neste grande projeto que idealizamos como presente para todos os cruzeirenses”, disse Generoso.

Entre os serviços prestados pela cooperativa estão créditos para pessoa física e jurídica; financiamento de veículos; seguros para imóveis, veículos e pessoas; previdência; máquinas para pagamento com cartão de crédito; oferta de Soluções Integradas de Pagamento (Sipag), a inovadora maquininha de cartão da entidade, e outros. Novas opções serão inseridas na cidade com o início das operações da nova sede. O investimento no empreendimento é de mais de R$ 2 milhões.

