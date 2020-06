Não há imposição para quem ir ao local sem veículo. Promoções estão proibidas e continuam impedidos de funcionar as áreas de alimentação e cinema.

Com rondoniagora

O novo decreto que vai viabilizar o retorno das atividades comerciais em Porto Velho, incluindo o shopping, foi publicado durante a madrugada desta terça-feira (16). A principal novidade é a definição de que caberá aos prefeitos a decisão para retomada das aulas em seus municípios. Na rede estadual, como antecipado em coletiva, o retorno previsto é para agosto.

O decreto 25.138 alterou regras de ocupação dos leitos e de incidência de casos para beneficiar a macroregião de Porto Velho, permitindo a abertura do comércio. A Capital pode passar para a fase 2 do distanciamento social se a taxa de ocupação de leitos de UTI adultos oscilar até 90%.

O shopping center da Capital foi autorizado a abrir com algumas limitações para os clientes, mas poucas para as lojas. O decreto diz que os usuários poderão permanecer por até duas horas, sendo cobrado excedente no estacionamento. Não há imposição para quem ir ao local sem veículo. Promoções estão proibidas e continuam impedidos de funcionar as áreas de alimentação e cinema.

Restaurantes também são permitidos a abrirem em toda a cidade, mas os bares ainda ficam suspensos por tempo indeterminado.

Os tempos de igrejas poderão funcionar.

Todos as empresas permitidas a funcionar e até mesmo igrejas, devem limitar os locais a 40% da área de circulação interna.

As atividades esportivas ao ar livre foram liberadas, mas sem aglomeração, limitadas a 5 pessoas.

Servidores públicos continuam atuando em home office com exceção dos que atuam em serviços essenciais, que poderão abrir presencialmente com restrições.

Veja o que pode abrir:

1. açougues, panificadoras, supermercados e lojas de produtos naturais;

2. atacadistas e distribuidoras;

3. serviços funerários;

4. hospitais, clínicas de saúde, clínicas odontológicas, laboratórios de análises clínicas e farmácias;

5. consultórios veterinários e pet shops;

6. postos de combustíveis, borracharias e lava-jatos;

7. oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção em geral;

8. serviços bancários, contábeis, lotéricas e cartórios;

9. restaurantes e lanchonetes localizadas em rodovias;

10. lojas de materiais de construção, obras e serviços de engenharia;

11. lojas de tecidos, armarinhos e aviamento;

12. distribuidores e comércios de insumos na área da saúde, de aparelhos auditivos e óticas;

13. hotéis e hospedarias;

14. segurança privada e de valores, transportes, logística e indústrias;

15. comércio de produtos agropecuários e atividades agropecuárias;

16. lavanderias, controle de pragas e sanitização;

17. corretoras de imóveis e de seguros;

18. concessionárias e vistorias veiculares;

19. restaurantes, lanchonetes, sorveterias e afins para consumo no local;

20. academias de esportes de todas as modalidades;

21. shopping centers e galerias;

22. livrarias e papelarias;

23. lojas de confecções e sapatarias;

24. lojas de eletrodomésticos, móveis e utensílios;

25. lojas de equipamentos de informática e de instrumentos musicais;

26. relojoarias, acessórios pessoais e afins;

27. lojas de máquinas e implementos agrícolas;

28. centro de formação de condutores e despachantes;

29. salões de beleza e barbearias; e

30. atividades religiosas presenciais

Atividades que continuam suspensas:

a) casas de show, bares e boates;

b) eventos com mais de 10 (dez) pessoas;

c) cinemas e teatros; e

d) balneários e clubes recreativos