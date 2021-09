Setembro Amarelo – CRAS realiza roda de conversa sobre a prevenção do suicídio

A prefeitura através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (Semcias) juntamente com o CRAS de Epitaciolândia, realizaram várias atividades voltadas à conscientização e prevenção do suicídio em virtude do Setembro Amarelo.

O principal objetivo da campanha Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo. … Suicídio é o ato de tirar a própria vida intencionalmente.

Nesse sentido a coordenação do CRAS comandado pela Sra Roseli Lopes, realizou uma tarde de ação com uma roda de conversa com as famílias beneficiárias do Paif e SCFV, a fim de abordar essa problemática que atinge diretamente as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a Secretária de Cidadania e Assistência Social Eliade Maria, essas ações vem de encontro com a campanha do setembro Amarelo, que tem o objetivo de alertar as pessoas que esses problemas estão presentes dentro de casa de forma cruel e silenciosa.

“Temos que estar muito atentos, pois a depressão por muitas vezes é de forma silenciosa, e uma boa conversa, um pouco de atenção, pode identificar o problema e evitar que essas pessoas atentem contra sua própria vida, por isso estamos realizando essas rodas de conversas para informar e conscientizar sobre o suicídio que é muito recorrente em nosso meio.” Destacou a Secretária.

No final a pastora Nadja Andria, da igreja missão Batista levou uma palavra de fé e esperança para todos. O Cras dispõe de serviços com assistente sociais, psicólogos e orientadores para atender as famílias de Epitaciolândia.