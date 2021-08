Servidores do Detran do interior passam por capacitação em Rio Branco

Os representantes das 12 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do Acre estão em Rio Branco participando de uma capacitação sobre as mudanças na legislação e novos procedimentos adotados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) durante a pandemia da Covid-19.

“Nesses últimos tempos muitas coisas mudaram e é imprescindível a atualização das equipes para que possamos melhorar o atendimento aos cidadãos. Precisamos que cada gestor de Ciretran entenda que somos um time e eles não estão sozinhos, pois há uma equipe pronta para auxiliar no trabalho realizado nas cidades”, enfatiza a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

A atividade é realizada nesta quarta e quinta-feira, 18 e 19, no auditório do Sebrae Acre. Os representantes das Ciretrans terão a oportunidade de atualizar os conhecimentos nas áreas de atendimento ao público, comunicação, legislação e procedimentos de serviços de veículos e habilitação, multas e gestão de pessoas, entre outros.

“Sou muito grato aos diretores e ao governo do Estado por ter tido um carinho especial com os nossos municípios. Precisamos estar prontos para atender todas as demandas do usuário e essa capacitação vai nos ajudar a oferecer os serviços de forma mais acertada e com qualidade”, diz Romário Marques, chefe da 9ª Ciretran, de Mâncio Lima.