Estudantes entregam Plano de Ações a Gladson

A pandemia do novo coronavírus impediu o governo do Acre de executar todas as ações voltadas para o público jovem nos dois últimos anos.

A realização dos Jogos da Juventude foi uma delas. Sentindo falta das políticas públicas para essa faixa etária da população, o governador Gladson Cameli se reuniu nesta terça-feira, 17, com o presidente da União do Movimento Estudantil (Umes), Caio Pinheiro; o presidente da Casa do Estudante Acreano (CEA), Ronaldo dos Santos; o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufac, Danilo Lopes; e com Solón Araújo, membro da CEA.

O encontro foi realizado na sede do DCE, no campus da Ufac em Rio Branco, onde os representas das entidades entregaram ao governador o Plano de Ações para a Juventude. No documento, os dirigentes propõem uma série de atividades a serem realizadas nos próximos 12 meses que contemplam a juventude em várias áreas.

Entre as propostas, figura a ExpoJuve, uma feira voltada para os jovens, a ser realizada dentro do Parque de Exposição durante a Expoacre. A ideia é unificar, no mesmo espaço, atendimento eleitoral, social, doação de sangue e mutirão para emissão de documentos.

“A proposta é apontar, além de um plano de ações, os caminhos para que esse projeto saia do papel. É uma coisa inédita este encontro. Foi a primeira vez que um governador veio aqui se reunir com a gente e nos ouviu. Pelo que vimos e ouvimos, teremos dias melhores para a nossa juventude a partir de agora”, destacou Caio Pinheiro.

O grupo ainda sugeriu a realização de um festival de música, de poesia e de rima. No projeto, é requerida também a cessão do Centro de Juventude do bairro São Francisco para funcionar como sede da Coordenadoria de Juventude, agregando e executando em um só espaço todas as atividades propostas no projeto.

Como primeiro sinal de que a proposta para fortalecer as políticas públicas voltadas para à juventude são importantes para o governo, Gladson Cameli anunciou a cessão de um prédio público para abrigar o Centro de Moradia do Estudante.

“Eu agradeço a essas lideranças da juventude pelas sugestões e pelas críticas construtivas que apresentaram no encontro. Todas as reivindicações eu pessoalmente vou cobrar da minha equipe e acompanhar o passo a passo de cada uma. Tudo o que foi proposto aqui é salutar para nossa juventude, porque, como eu sempre digo, precisamos preparar o Estado para nossas crianças”, disse o governador.