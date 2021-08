Estado e prefeitura de Sena Madureira firmam parceria para asfaltar 10 km de ruas

O governo do estado, por meio da Seinfra firmou convênio com a prefeitura de sena Madureira para asfaltamento de 10km de vias urbanas no município. na primeira etapa, está sendo executado trecho da Avenida Avelino Chaves com pavimentação com microrrevestimento, entre a esquina com a Avenida Brasil até o cruzamento com a Avenida Guanabara. Também a rua Sargento Souza, localizada no centro da cidade, receberá pavimentação Asfáltica.

O convênio também atende os moradores do Bairro Jardim Primavera, com trabalho nas ruas Didi Moisés, Benjamin Constant e Manoel Firmino Matos. Pelo convênio de parceria, a prefeitura cuida dos serviços de base, sub-base e drenagem com implantação de manilhas e cabe ao Governo do Estado o recapeamento asfáltico.

O Prefeito Mazinho Serafim agradeceu a parceria com o governo, mostrando sua importância para a população. “A Prefeitura sempre está disposta a firmar parcerias que visam melhorar a vida do nosso povo. Quero agradecer ao Governo do Estado, em nome do Governador Gladson Cameli por olhar para Sena Madureira e vir nos ajudar a reconstruir nossas ruas. O Cirleudo é a pessoa certa para conduzir esse convênio, pois ele é filho da terra, conhece os problemas de Sena e é muito competente no que faz”.

Mazinho Serafim elogiou a atitude do governador e ressaltou que é importante deixar questões políticas de lado. “Externo minha gratidão ao Governador Gladson Cameli, pelo que está fazendo pela nossa cidade, o caminho é esse, o Acre é um todo, e Sena Madureira faz parte do Estado. Temos que deixar questões políticas de lado. Como prefeito, agradeço ao Governador por ter essa sensibilidade para com o nosso povo e por ter enviado o Cirleudo aqui para firmarmos essa parceria. Quem ganha com isso é a nossa população”.

Já o secretário de Infraestrutura do estado, Cirleudo Alencar, destacou a ida ao município em nome do Governador Gladson Cameli, para firmar parceria com a prefeitura. “O Governador solicitou que viesse a Sena Madureira para conversar com o prefeito Mazinho Serafim, definir as necessidades do município e, assim, juntar forças para trazer benefícios aos moradores. Sabemos que o Mazinho é um prefeito trabalhador, e a população é que vai ganhar com essa parceria. Como filho de Sena Madureira, é uma satisfação estar aqui e anunciar essas obras em parceria com a prefeitura. Essa união tem como objetivo melhorar a vida dos munícipes”, afirmou Cirleuro.

Estiveram presentes durante a agenda que verificou os pontos da parceria, os Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB), Sidiney Araújo (PP), Canário Roseno (PTB), os Secretários Municipais, Getulião Saraiva (Finanças), Daniel Herculano (Cidadania), Édson Cameli, (Obras) e a equipe de engenheiros da Seinfra.