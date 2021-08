Acre já vacina jovens de 12 anos contra a Covid-19

Todos os municípios acreanos já estão vacinando jovens de 12 anos contra o coronavírus. A ação tem se desenvolvido com o apoio do Ministério da Saúde, que envia remessas de vacinas contra a Covid-19 ao menos duas vezes na semana, e em razão de ações do governo do Estado, por meio da Secretaria e Saúde do Acre (Sesacre) e equipes de imunização.

A imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos é realizada com a vacina da Pfizer, que é o único imunizante, até o momento, que possui estudo científico para essa faixa etária.

“O nosso estado encontra-se em grande avanço na imunização da população. Atualmente, apenas 8,59% da população, que corresponde a cerca de 49.946 pessoas, ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

Com a primeira dose em dia, é necessário ficar atento ao período para receber a segunda dose do imunizante contra a Covid-19, pois só assim o esquema vacinal do indivíduo estará completo, propiciando mais segurança contra a doença.

As equipes de imunização do Estado encontram-se nos municípios, realizando a Caravana da Vacinação, que disponibiliza primeiras e segundas doses. Além disso, o programa Saúde Itinerante também realiza a aplicação da vacina contra o coronavírus.

Recentemente, na edição extraordinária do Boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Acre apareceu como único estado que possui menos de 20% de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). De acordo com os dados, o estado estava com 13% de ocupação desses leitos para Covid-19, sendo que de acordo com o último levantamento (http://covid19.ac.gov.br/monitoramento/leitos ), realizado nesta quarta-feira, 18, apenas 8,57% dos leitos de UTI estão ocupados.

Os pesquisadores do Observatório, responsáveis pelo boletim, ressaltam que o resultado reflete os ganhos adquiridos com as vacinas e o processo de vacinação. “Considerando que ainda são altos os níveis de transmissão de casos e óbitos, a vacinação deve ser ampliada e acelerada, além de combiná-la com o uso de máscaras e distanciamento físico, para manutenção e avanços nos resultados”, diz o documento.