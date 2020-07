A servidora do (TJAC), Alessandra, usou seu Facebook na tarde desta quarta-feira, 01, para contar que achou uma quantia considerável de dinheiro e alguns documentos

Por

Ainda existem pessoas honestas nesse Acre. A servidora do Tribunal de Justiça (TJAC), Alessandra Araújo, usou seu Facebook na tarde de quarta-feira, 01, para contar que achou uma quantia considerável de dinheiro e alguns documentos na Avenida Ceará, próximo ao Araújo Mix.

Segundo ela, esse dinheiro caiu do bolso de um motoqueiro que não percebeu e acabou por seguir o seu trajeto, porém o perdeu de vista.

“Conseguimos juntar as notas que caíram na via pública e, na sequência, empreendemos diligências para encontrar o proprietário dos recursos. Como não tivemos êxito, entregamos os valores à polícia (Delegacia do Tucumã), mediante boletim de ocorrência (B.O).

Não demorou e no início da noite de quarta-feira, 01, o dono do dinheiro foi identificado. Alessandra Araújo, contou à reportagem que o dinheiro estava sendo transportado por um funcionário de uma loja da Sobral.

“A filha da dona do estabelecimento me contatou pelo Instagram e me contou os detalhes de como tava o dinheiro e os bloquinhos, além da questão dos cartões de loteria. E pelo nível dos detalhes, eu não tenho dúvida que foi encontrado os verdadeiros donos do dinheiro. Eu e meu marido Marcio Jorge, estamos muito felizes de termos ajudado essas pessoas”, afirmou.

Comentários