O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou nesta sexta-feira, 13, um Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública – Regional Norte (CIISPR-N) em Manaus. O vice-governador Wherles da Rocha e secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar participaram da cerimônia onde houve também a assinatura de termo de cooperação técnica, para efetivar a adesão dos estados ao centro.

O ministro Sérgio Moro, o governador do Amazonas, Wilson Lima, governadores do Acre, Roraima e Rondônia, além de representantes de outros estados do Norte participaram do evento na capital do Amazonas.

De acordo com o secretário Paulo Cézar Santos o centro alimentará com informações principalmente conhecimento, as ações destinadas a combater o crime na região amazônica, bem como se procurará se antecipar aos fenômenos que envolvem a segurança pública a nível regional e estadual.

“É mais um marco na forma em que a atuação gestão da Segurança Pública no país, por meio do Ministério da Justiça está sendo implementado o governo Jair Bolsonaro. Uma série de ações estão sendo executadas e que visam criar uma rede de combate ao narco negócio no país, o que significa mais um passo largo no sentido de vencer esse tipo de crime”, destacou.

O secretário enfatizou ainda que o Acre tem um profissional militar que esta à disposição deste centro, é o nosso contato e também analista que estará colaborando com os demais estados da Amazônia, bem como os demais órgãos de segurança pública com o interesse em tal conhecimento.

Por meio do termo de cooperação técnica, as forças de segurança dos estados que compõem a região devem atuar de maneira conjunta para o combate ao crime organizado em todo o país, com elaboração de estratégias preventivas de combate ao tráfico de armas, de drogas e redução de violência.

