O Prefeito Sérgio Lopes se reuniu com o Diretor-Presidente do DERACRE, Petrônio Antunes, na segunda (15/03) para firmar parcerias e melhorias de Avenidas e Ramais de Epitaciolândia.

Durante o encontro, o prefeito falou das reais necessidades do município em relação a melhoria das ruas, avenidas e ramais, afim de garantir trafegabilidade e escoamento da produção.

Segundo o Prefeito, afirmou a busca por parcerias, que tem sido constante, em vista as dificuldades encontradas por sua gestão em relação a maquinários e infraestrutura. “Estamos buscando parcerias com o governo do estado através do Deracre para poder realizar melhorias na cidade e nos ramais de Epitaciolândia, o Governo tem nos ajudado até aqui. Essas parcerias são fundamentais e quem ganha é a população.” Destacou Sérgio Lopes

