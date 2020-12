Na hora da fuga, os bandidos fizeram o vigia refém que foi encontrado pela polícia na região do município de Porto Acre junto com o veículo menor que foi abandonado.

Por

O Secretário de Produção e Agronegócio, Edvan Maciel, informou nesta quarta-feira, 15, em um grupo de WhatsApp composto por servidores do órgão, que a sede da Sepa havia sido invadida por criminosos. Na mensagem, o gestor pede que os funcionários não fossem ao local até que o trabalho da perícia seja concluído.

Edvan conta que a quadrilha invadiu o prédio e fez um arrastão. Em contato com a reportagem, o gestor explicou que o que se tem de informação até o momento é de que pelos menos seis criminosos invadiram o prédio no início da madrugada desta quarta-feira, 16, renderam o vigia e levaram menos três caminhonetes, um veículo menor, além de computadores e televisores.

Na hora da fuga, os bandidos fizeram o vigia refém que foi encontrado pela polícia na região do município de Porto Acre junto com o veículo menor que foi abandonado.

“Isso é que sabemos até agora. Já entrei em contato com o Secretário de Segurança Pública para que as investigações sejam iniciadas e agora temos que aguardar. Graças a Deus que o vigia foi encontrado com vida”, afirmou Edvan.

Para ajudar na busca pelos veículos roubados, a Sepa divulgou as placas. Quem tiver informações, pode denunciar à polícia pelo 190.

Caminhonetes Hilux seminovas:

– QLW 1E44

– QWM 9I33

– QWM 9I73

Comentários