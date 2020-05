Reunião foi um pedido da senadora e contou com a participação do governador Gladson Cameli; na audiência, ambos também solicitaram a operadora respiradores mecânicos para hospitais do Acre

Em meio à pandemia do coronavírus, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC), se juntou às várias outras formas de solidariedade para enfrentamento ao novo coronavírus e agradeceu a Operadora Vivo pelo anuncio da doação de R$ 1 milhão de reais para ajudar o Governo do Acre no combate ao Covid-19.

A boa notícia veio nesta terça-feira, 26, numa videoconferência articulada pela senadora com a presença do governador Gladson Cameli e o presidente da companhia, Christian Gebara.

“A Vivo oferece essa ajuda ao Acre em um momento que o país se une pela saúde e segurança das pessoas. Muito obrigada ao presidente Gebara por este gesto de solidariedade para com a população acreana. Toda solidariedade neste momento faz uma grande diferença para salvar vidas”, pontuou a parlamentar.

O montante será repassado a Fundação Oswaldo Cruz que fará a aplicação de acordo com as demandas do Acre.

Durante audiência, Mailza e Gladson também solicitaram a operadora respiradores mecânicos para hospitais do Acre.

O governador fez um agradecimento à senadora por intermediar o encontro “Esta doação será imensamente importante. Quero agradecer à Vivo pela solidariedade, em nome do presidente da empresa, Christian Gebara, e também a senadora Mailza Gomes que fez a mediação para que mais essa doação seja concretizada. Muito obrigado”, disse o chefe do executivo.

