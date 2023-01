Sem mortes, Sesacre registra dois novos casos de covid-19 neste sábado, dia 14

Em busca de realizar a segunda edição do Festival Gastronômico, a Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) representada pelo diretor de turismo Márcio Pereira e a chefe da Coordenação de planejamento e Monitoramento Turístico, Rita Ramos se reuniram com o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Alírio Wanderley Neto para alinhamento de um termo de cooperação técnica.

A exemplo da primeira edição que aconteceu em 2017 no Mercado Velho, em Rio Branco, a Seicetur quer investir em integrantes do trade turístico do Alto Acre e Juruá, onde receberão capacitação e certificação em gastronomia por meio do Ieptec.

A Seicetur custeará as despesas e organizará o festival, para que os participantes apresentem os resultados durante o festival que deverá acontecer em Rio Branco para que à população possa degustar os produtos, enquanto o Ieptec capacitará os profissionais do trade turístico, que após o evento retornarão para suas cidades de origem e utilizarão o que aprenderam como atrativo turístico”, destacou Rita.

A previsão de conclusão do processo e formação dos participantes é de que se finalize até o mês de março, quando será marcado a segunda edição do evento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários