Falta de gorro, máscaras, aventais e até luvas adequadas para atender pacientes com sintomas do novo coronavírus. Esses são alguns dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que os profissionais de saúde do Acre estão sem acesso em algumas unidades. O Jornal do Acre 2ª Edição mostrou imagens de profissionais da saúde improvisando alguns dos equipamentos de proteção.