Na manhã da última segunda feira (20), o secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar dos Santos, coordenou uma reunião entre a instituição e representantes de dos setores da segurança, gestores de instituições de ensino e a coordenação do Programa Acre Pela Vida para definir ações de prevenção de delitos em ambientes escolares localizados em regiões onde residem famílias de baixa renda.

Na abertura do encontro foi apresentado o Programa Acre Pela Vida, no que consiste e como funciona. Em seguida um relatório dos principais problemas de criminalidade no ambiente escolar anexo a um mapeamento dos bairros e escolas onde foram registrados os maiores índices de ocorrências nesse tipo de ambiente.

Os participantes tiveram a oportunidade de debater sobre as medidas para ampliar as políticas públicas e alcançar a maior quantidade de comunidades com a prevenção e repressão aos crimes que ocorrem dentro das escolas. Ainda no encontro foram compartilhadas várias sugestões para serem aplicadas no próximo ano letivo e ao mesmo tempo Ficou definido uma segunda reunião para que seja realizado o planejamento das ações e metodologia de execução das propostas apresentadas.

