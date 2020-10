Por Leônidas Badaró - ac24horas

O programa Ruas do Povo, que foi apresentado na gestão do então governador Sebastião Viana como o maior programa de pavimentação da história do Acre, até hoje é contestado exatamente por muita gente que foi beneficiada. O principal motivo de reclamação sempre foi a qualidade do serviço executado. Em centenas de exemplo, o trabalho realizado se deteriorou em pouco tempo após a chegada do período de chuvas.

O governo Gladson Cameli vai fazer uma auditoria técnica especificamente âmbito do Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEPASA, especificamente no Programa Ruas do Povo.

O decreto publicado na edição desta quarta-feira, 21, do Diário Oficial estabelece que o Grupo de Trabalho Interinstitucional é composto por dez servidores distribuídos entre as áreas contábil, jurídica, de auditoria e de engenharia, representantes dos seguintes órgãos e entidades: quatro da Controladoria-Geral do Estado – CGE, de onde um será escolhido para ser o coordenador, dois da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA, dois do Departamento Estadual de Água e Saneamento – DEPASA e dois do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.

Os membros do Grupo de Trabalho Interinstitucional serão indicados pelos secretários ou presidentes dos órgãos que representam, no prazo de cinco dias, contado da data de publicação deste Decreto, e designados pelo Controlador-Geral do Estado.

O decreto estabelece que o Grupo de Trabalho Interinstitucional terá duração de cento e oitenta dias, contados da data de designação de seus representantes e poderá ser prorrogado uma vez por igual período, para a elaboração do relatório final.

