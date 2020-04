Instituto de Traumatologia e Ortopedia passa por adaptações para receber pacientes da Covid-19, mas irregularidades foram constatadas em obra antiga.

Por Aline Nascimento, G1 AC

A Secretaria de Infraestrutura do Acre (Seinfra) abriu uma sindicância para apurar irregularidades nas obras do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco. A unidade passa por adaptações para receber pacientes da Covid-19 e vai ser o primeiro hospital de campanha instalado pelo governo do estado.

Porém, a Seinfra alegou que as irregularidades detectadas não fazem parte das adaptações para o hospital de campanha, mas sim em uma obra mais antiga. “Essa sindicância acontece na obra antiga do Into. Essa obra se arrasta há bastante tempo, já passaram quatro empresas trabalhando nela. Identificamos serviços que precisam ser refeitos, furtos de cabos de força. Estamos ordenando que outra empresa faça o serviço”, explicou o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Acre (MP-AC) emitiu uma recomendação para a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) fazer algumas adaptações e melhorias no Into. Um laudo, elaborado por um engenheiro civil contratado pelo MP-AC, apontou que o prédio não tem acessibilidade, extintores, licença ambiental para operação, alvará de construção e certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros do Acre. Apuração As investigações e apurações devem durar por 30 dias. Foram designados alguns técnicos e profissionais para elaborar um relatório de conclusão.

“Não tem a ver com as obras que estamos fazendo, mas a realização dessas obras encobrem um problema que já existiam. Nós que vamos ter problema com a fiscalização seremos nós”, avaliou.

Comentários