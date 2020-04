Conforme anunciou o governo, para as famílias do programa será pago o valor que for mais vantajoso entre o Auxílio Emergencial e o dos benefícios do Bolsa Família.

Somado ao Auxílio Emergencial, o pagamento do Bolsa Família injeta mais de R$104,4 milhões na combalida economia do Acre neste mês de abril.

Os dados são do Ministério da Cidadania.O número de famílias atendidas com o Bolsa Família é de 88.005, mas o número de beneficiados com o aporte financeiro do Governo Federal chega a 350.620 pessoas em todo o Estado.

Das 14,27 milhões de famílias da folha de pagamentos do programa em abril, 95% (mais de 13,5 milhões) recebem o Auxílio desde a última quinta-feira (16/4), e o terão durante três meses, o que significa que o benefício chegará potencialmente a mais de 41,8 milhões de pessoas. O valor supera R$ 15,1 bilhões transferidos apenas neste primeiro mês de pagamento. Conforme anunciou o governo, para as famílias do programa será pago o valor que for mais vantajoso entre o Auxílio Emergencial e o dos benefícios do Bolsa Família.

O aporte feito pelo Governo Federal devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) permitiu a inclusão de 1,22 milhão de beneficiários no Bolsa Família neste mês de abril. Com isso, o programa atingiu o número de 14,27 milhões de famílias beneficiadas.

As concessões já alcançaram o total de 4.734 municípios, sendo que em 4.022 foram para todas as famílias habilitadas.

