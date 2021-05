Seinfra aguarda liberação de recursos federais para pagar patrulhas mecanizadas

assessoria

O secretário de Infraestrutura Ítalo Medeiros rejeitou a interpretação de que o Acre deixará de receber as patrulhas mecanizadas que aguardam liberação de verbas para serem incorporadas ao Estado. Ele explica que o maquinário foi adquirido com todo o procedimento licitatório completo e a compra só não foi concluída porque houve atraso na liberação da verba, em Brasília, em função do atraso na aprovação do orçamento.

O governador já fez contato com o ministro da Infraestrutura, Rogério Marinho, para agilizar os procedimentos do Governo Federal. O Acre já depositou desde o ano passado sua contrapartida na compra das patrulhas mecânicas, no valor de R$ 600 mil.

O secretário Ítalo Medeiros lembrou que houve um grande atraso na aprovação do orçamento da União, de cerca de quatro meses e, sem essa liberação, não havia como o dinheiro ser usado. Mas destacou que a verba continua assegurada e nada será perdido. Não procede a informação de que o maquinário seria devolvido a outros centros, até porque nunca foi incorporado ao Estado.

As empresas concessionárias Motorauto e Acrediesel estão cientes dos problemas e não pressionam o governo, aguardando a liberação dos recursos.

O governo está confiante que a solução para a questão está próxima, com a devida autorização e transferência dos recursos para o pagamento e retirada maquinário.