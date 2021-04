Pela segunda semana consecutiva, o Acre manteve as medidas restritivas para controle da Covid-19. O objetivo é reduzir os índices de contaminação e evitar a superlotação de hospitais.

Com exceção de atividades consideradas essenciais e supermercados e similares, o atendimento de todos os estabelecimentos comerciais foi suspenso no fim de semana. O toque de restrição, com início às 19 e fim às 5h, também continua valendo. Só em Rio Branco mais de 50 estabelecimentos receberam orientação por descumprimento das medidas.

“As ações de fiscalização permanecerão enquanto houver validade das medidas contidas em decreto. Todas as forças de Segurança estão atuando de forma integrada e diuturnamente. Pedimos a compreensão da população, pois a nossa luta não é contra os trabalhadores e sim contra as consequências da contaminação pela Covid-19”, explicou Maurício Pinheiro, secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública em exercício.

No total, foram 112 ocorrências registradas, entre elas 12 autuações, 49 abordagens a pessoas diversas, 21 orientações e 20 notificações a estabelecimentos comerciais. Entre policiais militares, civis, da Vigilância Sanitária e do Fundo Nacional de Segurança Pública (Fundeseg), 35 agentes de segurança participaram das fiscalizações.

