Sefaz divulga calendário de vencimento do IPVA para 2023

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) divulgou nesta terça-feira, 6, no Diário Oficial, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2023.

O imposto pode ser quitado em cota única ou em três parcelas mensais. Quem optar por cota única tem desconto de 10%. A ordem de pagamento do tributo segue conforme o número final da placa do automóvel.

Atualmente, a frota de veículos passíveis de tributação no estado é de aproximadamente 295.301 mil. O imposto e a taxa de licenciamento devem ser pagos anualmente, para que o automóvel continue circulando de forma regular.

Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) por meio do site www.detran.ac.gov.br, ou retirá-lo no Posto Fiscal do IPVA, localizado nas dependências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ou nas agências da Sefaz de cada município.

Outra novidade é que desde fevereiro deste ano o pagamento também pode ser feito por meio de PIX. A compensação dos boletos ocorre de 20 em 20 minutos pelo próprio sistema financeiro do órgão.

Vale ressaltar que o imposto é calculado com base no valor de mercado local, apurado em pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A tabela serve de referência para a cobrança do imposto, portanto sobre os valores constantes nela aplicam-se as alíquotas de 1% e 2%, instituídas pela Lei Complementar nº 114.

Confira, abaixo, o calendário de vencimento do IPVA 2023 para veículos automotores usados:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários