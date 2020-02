Por Jairo Barbosa

Pacientes da Casa de Apoio de Envira em Rio Branco, receberam uma visita ilustre na manhã desta quarta-feira (19). O Secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene visitou o espaço e participou de um café da manhã.

Ele foi recepcionado pela coordenadora da casa, Irmã Alzenira que, em nome da prefeitura, entregou um certificado de ” Amigo de Envira” ,pelos muitos serviços realizados em favor da população envirense.

A homenagem foi proposta pelo prefeito Ivon Rates, que na última segunda feira, foi recebido pelo gestor.

Alysson agradeceu a lembrança e disse que toda sua equipe vai está ainda mais receptiva para atender as demandas de todas as cidades do interior do Amazonas, em especial Envira.

Ele ainda anunciou que nas próximas semanas, a Secretária de Saúde do Acre deve disponibilizar uma ambulância para o transporte dos pacientes.

“Esse momento vai ficar marcado para mim. Pela simplicidade e pelo grande significado que tem. Nosso desafios são muitos, mas podem contar comigo e com toda nossa equipe em todos os momentos. Ao prefeito Ivon deixo meu abraço e meu compromisso de ajudar vocês cada vez mais”, finalizou.

Comentários