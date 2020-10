Por Alcinete Gadelha

Com o novo ensino médio em fase de implantação no Acre desde o ano de 2019, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) criou um comitê que vai direcionar as ações da fase final de implantação do novo sistema no estado. Portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na quarta-feira (7).