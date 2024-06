Sebrae participa de Dia de Campo sobre café e estimula o empreendedorismo

Instituição oferece diversas capacitações voltadas para o agronegócio

O Sebrae participou, nesta quinta-feira (27), do Dia de Campo “Robustas Amazônicos: Manejo e Nutrição”, em Cruzeiro do Sul. O evento foi realizado pela Embrapa Acre e pela Universidade Federal do Acre (Ufac), com apoio das prefeituras de Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

O objetivo da atividade foi apresentar as inovações tecnológicas sobre a nutrição e manejo de café Robustas Amazônicos, bem como apresentar recomendações de adubação após poda e o passo a passo para a condução da lavoura.

Segundo a Laiz Mappes, gestora de projeto do Sebrae no Acre, a instituição participa desses encontros visando estimular o empreendedorismo no setor. “Apresentamos as possibilidades de como o produtor rural pode empreender com o café que produz. O Sebrae está ao lado do pequeno produtor rural também oferecendo capacitações para gestão do negócio, bem como incentivando a inovar no setor”, destacou Laiz.

A produção de café no Acre tem demonstrado grande potencial, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a safra 2022/2023 foi de 2.570 toneladas. Acrelândia é o município acreano com maior quantidade de produção de café com 1.591 toneladas. Seguido de Brasiléia (189 t), Manoel Urbano (170 t), Mâncio Lima (132 t) e Cruzeiro do Sul (96 t).

Sebrae no Agro

A instituição tem atuado fortemente com os produtores rurais, além do acompanhamento presencial e das consultorias personalizadas, estão disponíveis cursos gratuitos online, como: Gestão na propriedade rural; Associativismo e cooperativismo; Boas práticas como diferencial na gestão das propriedades rurais. Outras capacitações podem ser acessas pelo site ac.loja.sebrae.com.br.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários