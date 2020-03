Governador diz que vai acionar a polícia para cumprir decreto de isolamento social e notificar quem estiver nas ruas

Folha do acre

“Temos que fazer um pacto pela vida. Cada um fica em casa e faz sua parte. Se piorar não venham jogar a culpa no governo que está fazendo sua parte”, diz o governador.

O governado do Acre, Gladson Cameli (PP), acompanhado do chefe da Casa Civil, Ribarmar Trindade, e do secretário de Saúde, Alysson Bestene, para falar sobre as medidas que estão sendo tomadas para evitar a propagação do vírus no Acre.

Ao ser questionado sobre aglomerações que ainda ocorrem em alguns pontos da capital acreana como parque Ipê, onde dezenas de acreanos ainda buscam o local para fazer caminhadas, Cameli diz que não adiante depois as pessoas culparem o governo caso novos casos seja confirmados no estado.

“O governo está fazendo sua parte, agora não adiante a gente querer fazer. Estamos avisando do risco e a rede pública de saúde está se empenhando ao máximo. Agora se a população não se conscientizar que tem que ficar em casa só vai piorar a situação. Temos que fazer um pacto pela vida. Cada um fica em casa e faz sua parte. Se piorar não venham jogar a culpa no governo que está fazendo sua parte”, diz o governador.

Gladson também falou sobre medidas que estão sendo tomadas para evitar que obras públicas parem e que acreanos sejam demitidos.

“Vamos buscar um diálogo com as instituições de créditos para ajudar os empresários e as obras que estão em curso serão finalizadas”, diz Cameli.

