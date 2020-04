A mulher morreu no sábado (18) e o exame testou positivo nesta segunda. Já o idoso, que morreu na no noite de domingo (19), já estava internado com a doença. O homem já sofria com doença pulmonar obstrutiva crônica (Dpoc) e a mulher, além de hipertensão, tinha doença cardiovascular crônica, segundo a Sesacre.

No sábado (18), a Saúde confirmou a sexta morte no estado, sendo de um administrador de uma empresa e tem 51 anos. Ele estava internado há um mês no Hospital Santa Juliana, depois de ser diagnosticado com câncer, e morreu neste sábado (18). A Saúde informou que o exame para Covid-19 deu positivo e ele havia sido transferido para UTI do PS com quadro clínico grave.