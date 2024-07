Saiba onde assistir futebol ao vivo

O futebol é o esporte mais consumido no Brasil. Hoje em dia, os brasileiros estão diversificando as formas de assistir e interagir com os seus conteúdos preferidos. Em outras palavras, a TV não é mais soberana na hora de assistir o jogo do seu time de coração.

Na verdade, o aparelho de TV ainda segue como uma forma bastante popular, mas as emissoras tradicionais estão dividindo espaço com outras plataformas digitais que ajudaram a popularizar e a diversificar os campeonatos disponíveis. Além do Brasileirão, os entusiastas de futebol podem apreciar outras ligas da América Latina.

Por exemplo, o futebol argentino está em alta depois de conquistar a Copa do Mundo e a Copa América, enquanto as equipes colombianas seguem dando muito trabalho para os clubes nacionais nos embates na Sul-Americana ou Libertadores. Por isso, vale a pena saber onde assistir futebol ao vivo para não deixar essas oportunidades de entretenimento de alta qualidade escaparem.

Sendo assim, a Betsul TV é uma opção bastante interessante para quem deseja não apenas assistir a esses duelos, bem como dar os seus palpites nestes e em outros confrontos. Lembrando que as apostas são apenas para pessoas maiores de idades, devendo ser encarada como uma forma de diversão e sempre pautada pela responsabilidade!

Futebol ao vivo na Betsul TV

Agora que você já conhece onde assistir futebol ao vivo além do Brasil, chegou a hora de conhecer todas as opções oferecidas pela Betsul TV. A lista inclui torneios da Argentina, Colômbia, Uruguai e México.

Certamente, essa expansão do futebol além do nacional tende a apresentar ótimas curiosidades, jogos de alta intensidade e emoção, gols belíssimos, nomes de atletas promissores e até um conhecimento diferenciado do futebol da América Latina. Pensando nisso, confira alguns detalhes sobre cada um dos campeonatos citados!

Campeonato Argentino

O Campeonato Argentino é um dos mais fortes da América do Sul, rivalizando frequentemente com o Brasil na busca pelos principais títulos do continente. River Plate e Boca Juniors são os principais expoentes dos atuais campeões do mundo, mas, o Campeonato Argentino de Futebol conta com várias outras equipes relevantes.

Oficialmente conhecida como Liga Profesional de Fútbol, o campeonato corresponde ao principal encontro entre os clubes Hermanos. O torneio é realizado desde 1893, Asociación del Fútbol Argentino. Ou seja, essa competição é muito mais antiga que os eventos do futebol brasileiro.

Campeonato Colombiano

A Primera A, como é conhecida a “Série A do Campeonato Colombiano”, merece muita atenção de quem realmente é aficionado pelo esporte mais popular do nosso país. Isso porque os colombianos chegaram até a decisão da Copa América, ainda que tenham perdido para os argentinos.

A seleção tem conseguido apresentar um estilo de jogo muito envolvente e ofensivo, resultado de uma série de jogadores talentosos. Por isso, vale a pena acompanhar esses confrontos até para aprimorar os seus palpites e aproveitar boas oportunidades ao longo da temporada. O atual campeão é o Atlético Bucaramanga, e o time que detém mais títulos é o Atlético Nacional.

Segunda Divisão Colombiana

Categoría Primera B é uma liga de futebol profissional na Colômbia. Hoje em dia, há 19 times que disputam pelo troféu todos os anos. O atual detentor do título é o Patriotas Boyacá, e o time que soma mais conquistas é o Atlético Huila.

Campeonato Mexicano

A Liga de Expansión MX é uma liga de futebol fundada recentemente no México, especificamente em 2020 como parte de um projeto de estabilização da Federação de Futebol local, que tem como intuito resgatar as equipes com dificuldades financeiras das divisões inferiores e impedir a queda na qualidade do esporte.

Essa iniciativa também atua para que os times das principais divisões estruturem e consolidem projetos estáveis com gestão, saúde financeira e uma infraestrutura adequada. Hoje, o México se tornou um destino recorrente para jogadores e treinadores brasileiros. Em outras palavras, é possível que o fã de futebol se depare com caras conhecidas ao começar a acompanhar essa liga.

Primeira Divisão Uruguai

A Primeira Divisão do Uruguai, oficialmente denominada Primera Divisón Profesional de Uruguay, é a categoria mais alta do sistema de ligas do futebol uruguaio e é promovida pela Associação Uruguaia de Futebol. Começou a ser realizado no ano de 1900 e já teve mais de uma centena de edições. É uma das ligas de futebol mais antigas do mundo. O atual campeão é o Liverpool Fútbol Club.

