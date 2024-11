Saiba o melhor momento para aproveitar as promoções de viagens da Black Friday 2024

O dia 29 de novembro é a data mais esperada pelos consumidores brasileiros. É nesta data que acontece a Black Friday 2o24. As companhias aéreas e empresas de ônibus anteciparam algumas promoções para embarque no Acre. Na Black Friday da Gol tem opções de compra dos bilhetes aéreos de Rio Branco para Manaus por apenas R$ 677 (ida e volta) com taxas de embarques inclusas. Acesse AQUI essa promoção.

A Gol também lançou uma promoção de Rio Branco para a cidade de Cruzeiro do Sul: passagens aéreas de ida e volta por R$ 751. Lembrando que os voos da Gol entre as duas cidades são operados durante o dia desde o dia 27 de outubro deste ano. Da capital acreana para Brasília a viagem de avião poderá ser realizada por R$ 1.231. Todas essas promoções da Gol são de voos diretos.

Confira as promoções para outras cidades

Na Black Friday da Azul tem passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1,1 mil (ida e volta), mesmo valor dos bilhetes para Porto Velho. A companhia Azul iniciou em outubro deste ano voos diretos de Rio Branco para as duas capitais. De Rio Branco para o Rio de Janeiro tem passagens por R$ 1,4 mil.

As empresas de ônibus também estão vendendo passagens com descontos. Por exemplo, de Brasiléia para Rio Branco você vai pagar R$ 68. As agências de viagens estão vendendo pacotes de viagens com descontos especais e com opção de parcelamento em 15 vezes sem juros. Veja mais promoções abaixo.

Mas atenção! Os valores podem aumentar a qualquer momento por ser uma promoção relâmpago. As passagens pesquisadas por nossa equipe tem opções para viagens nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2025.

Confira o valor das passagens de ônibus

*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos promocionais.

Atenção: O Alto Acre não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção.

