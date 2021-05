Saiba mais sobre Jeff Bezos, fundador da Amazon e homem mais rico do mundo

Tamires Vitorio, do CNN

Jeff Bezos conquistou o posto de homem mais rico do mundo em 2017, quando passou à frente de Bill Gates, da Microsoft. Desde então, o fundador da varejista Amazon tem brigado pelo topo com outros grandes nomes, como Elon Musk, da Tesla, e Bernard Arnault, do conglomerado de beleza LVMH.

Bezos foi o CEO da Amazon até o início de 2021, quando deixou o posto para atuar no conselho administrativo da empresa, e foi substituído por Andy Jassy, confidente próximo de Bezos.

Qual a fortuna estimada de Bezos?

US$ 188 bilhões: este é o valor da fortuna estimada de Bezos, segundo o ranking de bilionários da agência de notícias Bloomberg em 19 de maio de 2021.

Quanto Bezos ganha por ano? E por segundo?

O bilionário ganhou cerca de US$ 64 bilhões em um ano. Isto representa US$ 175.342.465 por dia, US$ 7.305.936 por hora e US$ 121.765 por minuto.

A cada segundo, ele faturou cerca de US$ 2.029. Pela cotação atual, isso dá R$ 10.735,85. Ou seja, Bezos ganhou em um segundo o que um trabalhador brasileiro que recebe o salário mínimo (R$ 1.100) levaria quase 10 meses para ganhar.

Quem é Jeff Bezos? Quantos anos ele tem?

Jeff Bezos é um empresário fundador da gigante do varejo Amazon, empresa que presidiu por 27 anos, até o início deste ano. Em 2021, ele tem 57 anos. Ele nasceu em 1964, em Albuquerque, no Novo México (EUA).

Quando Bezos fundou a Amazon?

Seu primeiro emprego foi em Wall Street, em uma variedade de empresas — função que ocupou de 1986 até 1994, quando fundou a Amazon.com, ao lado de sua ex-mulher, Mackenzie Scott.

À época, o foco da companhia era vender livros digitalmente, mas a ideia de Bezos era fazer da Amazon uma loja que “vendia de tudo”. Deu certo. E todo o império do homem mais rico do mundo começou com um investimento de US$ 10 mil.

Que outros negócios Bezos comanda, além da Amazon?

Bezos tem outros projetos, além da Amazon. Ele comprou o jornal “The Washington Post”, fundou o projeto filantrópico Bezos Earth Fund, contra mudanças climáticas, a iniciativa filantrópica Amazon Day One Fund e a empresa espacial Blue Origin, que promete levar a primeira mulher à superfície da Lua.

Quando Bezos tornou-se o homem mais rico do mundo?

Os rankings da Forbes e da Bloomberg — que estimam as fortunas dos bilionários do mundo todo — mudam quase que diariamente, uma vez que os valores expostos dependem muito do vaivém das Bolsas mundiais e da precificação das empresas que os bilionários comandam.

Por 24 anos, o líder da lista da Bloomberg foi Bill Gates, da Microsoft. Isso aconteceu até 2017, quando Bezos subiu à liderança do pódio e por lá ficou, competindo muitas vezes com Gates, até que, no começo de 2021, foi superado por Elon Musk, da Tesla —mas não durou muito e, logo, o dono da Amazon estava de volta ao primeiro lugar.

Jeff Bezos é casado?

Bezos foi casado com Mackenzie Scott por 25 anos. Eles se divorciaram em 2019.

Jeff Bezos tem filhos?

Sim. Ele e Mackenzie Scott têm quatro filhos, sendo que uma delas foi adotada na China.

No que Bezos é formado?

O bilionário é formado em ciência da computação e engenharia elétrica pela Universidade de Princeton.