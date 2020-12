Rosana Gomes, prefeita eleita de Senador Guiomard compareceu hoje à agência do Banco do Brasil, atendendo convite da Superintendência da instituição no Acre.

Na oportunidade, tomou conhecimento das ferramentas que o banco possui à disposição da Prefeitura, bem como das linhas de crédito que podem alavancar a economia em futuras parcerias com o poder público municipal e o setor produtivo de Senador Guiomard.

“Estaremos sempre à disposição e buscando aquilo que pode beneficiar e melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes”, destacou a nova gestora que assume o Município a partir de janeiro de 2021.

